https://static.news.ru/photo/3cea9d8a-5196-11ea-be60-fa163e074e61_660.jpg Фото: 78.mchs.gov.ru

В Санкт-Петербурге 17 февраля сильный ветер повалил 20 деревьев.

Об этом сообщает городской комитет по благоустройству. По его данным, больше остальных от урагана пострадал Петроградский район, в котором упали девять деревьев: пять берёз, три ивы и один вяз. Ещё два дерева — в Кировском районе. По три дерева повалило в Выборгском и Красногвардейском районах, а в Приморском, Невском и Московском районах — по одному дереву.

Сейчас сотрудники садово-парковых предприятий занимаются выкорчёвыванием, распилом и вывозом упавших деревьев. В первую очередь очищаются пешеходные зоны и проезжие части, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что скорость ветра в Санкт-Петербурге в понедельник, 17 февраля, может достичь 28 м/с. По шкале Бофорта такие погодные условия считаются сильным штормом. Спасатели просили горожан держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, не подходить к домам с неустойчивой кровлей и с осторожностью передвигаться возле сооружений повышенного риска — трубопроводов, линий электропередач, мостов.