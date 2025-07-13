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13 июля 2025 в 10:28

Старая яблоня будет плодоносить как молодая: не спешите спиливать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С этим методом обрезки старая яблоня будет плодоносить как молодая! Не спешите спиливать, вы еще можете собрать большой урожай сочных фруктов.

Чтобы вернуть молодость старой яблоне и добиться обильного плодоношения, начните с оценки состояния дерева: если ствол не гниет и нет серьезных повреждений, можно приступать к омоложению.

Используйте метод постепенной обрезки: в первый год удалите сухие и больные ветки, верхушку ствола и волчки, оставив 10 сильных побегов; на второй год проредите крону, убрав 3–4 старые неплодоносящие ветви; на третий год укоротите оставшиеся ветви для стимуляции роста новых побегов. Места срезов обработайте садовым варом, а крупные спилы закройте черной пленкой.

После обрезки подкормите яблоню удобрениями и обеспечьте регулярный полив — это поможет дереву восстановиться и направить силы на плодоношение. Уже через 1–2 года вы заметите, как оживет ваша яблоня: крона станет светлее, а плоды — крупнее и сочнее.

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яблоки
деревья
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сады
Дарья Иванова
Д. Иванова
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