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13 июля 2025 в 03:33

Даже в дождь и холод петунии будут пышно и ярко цвести с этими подкормками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже в дождь и холод петунии будут пышно и ярко цвести с этими подкормками. Неудавшееся лето больше не проблема для вашего сада!

Как только появятся бутоны на петуниях, подкормите их фосфорно-калийными удобрениями, такими как монофосфат калия (10–20 г на 10 л воды), которые стимулируют цветение. Если листья желтеют, добавьте железо: это признак хлороза. В холодную погоду петунии хуже усваивают питательные вещества, поэтому используйте хелатные формы удобрений и подкармливайте каждые 7–10 дней, чередуя корневые и внекорневые подкормки (опрыскивание по листу).

Также следите за поливом: в дождливое лето сократите его, но не допускайте пересыхания грунта, а в прохладу поливайте только утром, чтобы избежать грибковых болезней. И не забывайте удалять увядшие цветы: это экономит силы растения для новых бутонов. При таком уходе даже в неудачный сезон петунии порадуют яркими красками!

Ранее стало известно, какие многолетники цветут даже в самое плохое лето без солнца и тепла.

петунии
цветы
подкормки
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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