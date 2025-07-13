Появились кадры мощного пожара на «королевском» аэродроме в Британии В Британии на бывшей базе Королевских ВВС произошел крупный пожар

На бывшей базе Королевских ВВС Великобритании в Ноттингемшире произошел серьезный пожар, передает Sun. Спасатели прибыли на аэродром. Выяснилось, что там сгорели сено и кукуруза. Пострадавших при ЧП нет.

На бывшей базе Королевских ВВС вспыхнул сильный пожар. Пожарные расчеты прибыли на старый аэродром Уигсли в Ноттингемшире, — сказано в публикации.

Сгорело около 12 тысяч тонн тюков сена и кукурузы. Пожарная служба сообщила, что спасатели будут находиться на месте ЧП в течение следующих нескольких дней, чтобы полностью потушить возгорание и установить причину.

Ранее спасатели МЧС ликвидировали крупный пожар на складе в Ростове-на-Дону. При тушении два вертолета Ми-8 сбросили на место возгорания 80 тонн воды. Огонь быстро распространялся из-за высокой пожарной нагрузки внутри помещений. К операции было привлечено более 130 спасателей, задействовано 44 единицы техники.

До этого мощный пожар охватил один из складов в Екатеринбурге. Полыхало здание на улице Монтажников. Общая площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Пожар тушили 36 сотрудников экстренных служб.