https://static.news.ru/photo/39b29704-4f24-11ea-802f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба авиакомпании «Скол»

Вертолёт Ми-8 с десятью пассажирами жёстко сел в Ямало-Ненецком автономном округе. ЧП произошло в Ямальском районе региона.

По предварительным данным, двое граждан остаются заблокированы на борту летательного аппарата. Он может принадлежать авиакомпании «Скол», пишет РИА Новости.

У Ми-8 сломаны лопасти. Машина перевернулась. Травмированы члены экипажа. Информацию о пострадавших подтверждает местный главк МЧС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт, следовавший рейсом Новосибирск — Москва, был вынужден вернуться в аэропорт. Поводом стал сигнал о технической неисправности машины. На борту лайнера находились 132 пассажира, вылетел он в 2:45 по московскому времени.