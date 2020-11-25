В Волгограде полицейские подбросили наркотики мужчине по просьбе его жены

https://static.news.ru/photo/687bfc40-2f0e-11eb-b0d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина попросила своих знакомых, раньше работавших в полиции, подбросить наркотические вещества её супругу, который попал под суд. Но заговор в итоге раскрыли, рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

По словам следователей, у жительницы Волгограда отношения с супругом были сложными, а конфликты часто заканчивались драками. Женщина долго терпела, но потом решила обратиться к друзьям в органах за помощью. Ими оказались глава отдела по контролю за оборотом наркотиков и участковый одного из территориальных подразделений. Вместе они придумали план, как нейтрализовать драчуна и в то же время выполнить план по службе.

Как рассказала Рудник, наркотики в вещи мужа положила жена. Запрещённые препараты она взяла у друзей-полицейских. Потом свёрток нашли оперативники и арестовали мужчину. Дело дошло до суда, но было направлено на дополнительное расследование. Сговор выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Теперь расследование уголовного дела в отношении на данный момент уже бывших полицейских и их знакомой завершено.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в крупном размере). Их сообщница обвиняется в пособничестве в совершении указанного преступления, — сказала Рудник РИА Новости.

Кроме того, бывшие сотрудники органов обвиняются по статье о превышении должностных полномочий.

25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В России большинство подобных случаев происходит в кругу семьи. По данным МВД, в прошлом году около 16 тысяч россиянок обратились в органы правопорядка, заявив о физическом и сексуальном насилии супруга или сожителя. По оценкам экспертов, значительная доля жертв домашнего насилия не приходят в полицию совсем. Многие терпят его годами, испытывая страх перед агрессором и стыд перед обществом.

Эксперты объяснили NEWS.ru, как женщины оказываются в роли жертв и могут ли они сами потворствовать обидчику.