Не выносят сор из избы: почему избитые мужьями россиянки забирают заявления

Сегодня, 25 ноября, отмечается международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В России большинство подобных случаев происходит в кругу семьи. По данным МВД, в прошлом году около 16 тысяч россиянок обратились в органы правопорядка, заявив о физическом и сексуальном насилии супруга или сожителя. По оценкам экспертов, значительная доля жертв домашнего насилия не приходят в полицию совсем. Многие терпят его годами, испытывая страх перед агрессором и стыд перед обществом. Тем более что «кухонные боксёры» часто скрываются под маской примерного семьянина и тихони. NEWS.ru разбирался, как женщины оказываются в роли жертв и могут ли они сами потворствовать обидчику.

Почти четыре года назад Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье. Согласно документу, причинение лёгкого вреда здоровью близких перестало быть уголовным преступлением, а стало административным правонарушением. Теперь обидчику грозит небольшой штраф, арест до 15 суток или до 120 часов обязательных работ.

Около 30% заявлений о побоях в кругу семьи забирают через несколько часов или дней после подачи, сообщил NEWS.ru полковник милиции в отставке, адвокат Евгений Черноусов. Причины тому чаще всего две — женщины прощают своих супругов или не хотят привлекать к семейным проблемам внимание общества.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат выделил две категории мужчин, которые бьют своих жён. Первые — это социально неблагополучные люди, которые не работают и употребляют алкоголь и наркотики. Вторые — хорошие семьянины, которые могут достигать больших успехов в работе. Дома же они превращаются в тиранов.

Это обычно весьма замкнутые мужчины, которые не любят большие компании, а в обществе предпочитают держаться в тени. Они производят впечатление тихонь. Поэтому их жёнам доказать акт насилия бывает весьма сложно, обычно женщинам никто не верит. Евгений Черноусов полковник милиции в отставке, бывший сотрудник ГУУР МВД СССР полковник милиции в отставке, бывший сотрудник ГУУР МВД СССР

Вопреки распространённому мнению, представители уголовного мира, напротив, редко кидаются с кулаками на жён и детей, отметил Черноусов. По их понятиям, такой поступок осуждается, и человека перестают уважать.

До принятия закона о декриминализации домашнего насилия заявление в течение суток забирали до 90% женщин, рассказала NEWS.ru правозащитница, общественный деятель, руководитель центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова. Многие дамы не решались осудить мужа по уголовной статье. Это имело далеко идущие последствия для семьи. Сейчас же из-за смягчения наказания всё больше женщин решаются вынести сор из избы.

Многие из них не обращаются к правоохранителям даже после принятия закона, сообщила в беседе с NEWS.ru замдиректора Национального центра по предотвращению насилия «Анна» Лариса Понарина. Главная причина — страх перед последствиями. К тому же теперь агрессора точно не посадят на долгий срок, а значит, скоро он продолжит издевательства.

Системы реагирования на домашнее насилие нет. По закону даже нет возможности изолировать обидчика. Он и женщина будут находиться на одной территории. Мужчина может стать ещё более агрессивным, если узнает, что жена подала заявление. Лариса Понарина замдиректора Национального центра по предотвращению насилия «Анна» замдиректора Национального центра по предотвращению насилия «Анна»

Впрочем, не все случаи рукоприкладства можно квалифицировать как семейное насилие, сообщила Понарина. Главный его индикатор — наличие у одного человека страха перед другим. Есть немало семей, где никто никого не боится, но культура общения отсутствует. Например, жена бьёт мужа сковородкой, а он ей в ответ даёт подзатыльник. Такие случаи требуют участия не полиции, а семейных психологов. Поэтому очень важно, чтобы правоохранительные органы разбирали каждый случай индивидуально, а не велись на провокации.

В семьях, где регулярно совершается психологическое или физическое насилие, как правило, оба супруга — люди с нарушенной психикой, сообщила в беседе с NEWS.ru психоаналитик Людмила Полянова. У мужчины это непреодолимая потребность бить и оскорблять другого человека. Такая модель поведения формируется в детстве, когда значимые люди совершают насилие над ним самим. Он неосознанно находит себе спутницу жизни с психологией жертвы. Такие женщины несут из детства свою психотравму — их также унижали родители или близкие родственники. Они воспринимают такую модель поведения как норму. По мнению психолога, женщине, которая развелась с агрессором, необходимо пройти курс психотерапии. Это поможет построить здоровые отношения в будущем.