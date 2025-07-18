Юрист раскрыл, можно ли привлечь оскорбившую ребенка с аутизмом

Оскорбившей ребенка с расстройством аутистического спектра сотруднице кафе «Жар-пицца» в Волгограде грозит уголовная статья об умышленном унижении достоинства, а также административная, предусматривающая ответственность за дискриминацию, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, действия женщины также подпадают под закон о социальной защите инвалидов.

С юридической точки зрения, поведение [сотрудницы «Жар-пиццы»] может расцениваться как дискриминация по признаку инвалидности. Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» прямо запрещает любое ограничение прав человека из-за состояния здоровья. Кроме того, действия персонала могут подпадать под статью 5.62 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за дискриминацию, а в случае доказательства умышленного унижения достоинства — и под статью 136 УК РФ. Гражданско-правовым путем возможно взыскание компенсации морального вреда. Речь не только о праве зайти в кафе, а о праве человека чувствовать себя в безопасности и быть принятым таким, какой он есть, — сказал Русяев.

Он подчеркнул, что случившийся в кафе «Жар-пицца» инцидент не просто эпизод невежливого поведения персонала, а симптом глубинной проблемы — непонимания и непринятия людей с инвалидностью в обществе. По словам Русяева, уставшая девочка прилегла на скамейку, чтобы отдохнуть, но вместо сочувствия или нейтрального отношения услышала от сотрудницы заведения оскорбления и призыв не появляться в общественных местах. Юрист уточнил, что администратор заведения поддержала подчиненную, которая показала матери ребенка неприличный жест.

Вопрос здесь не ограничивается конкретным инцидентом. Он касается всей инфраструктуры человеческого общения, в которой часто нет места тем, кто отличается. И чем чаще подобные истории выходят в публичное поле, тем выше шанс, что кто-то задумается: не обидел ли он сам, даже случайно, кого-то, кто и без того живёт на пределе своих сил. Потому что именно с таких историй и начинается путь к нормальному человеческому отношению — когда не ищут «удобных» клиентов, а учатся жить рядом с другими, разными, но равными, — добавил Русяев.

Ранее правозащитник Михаил Салкин заявил, что сотруднице кафе «Жар-пицца» может грозить до пяти лет лишения свободы. По его словам, родители девочки с расстройством аутистического спектра также имеют право взыскать с женщины компенсацию морального вреда.