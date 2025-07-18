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18 июля 2025 в 17:45

В Госдуме ответили фон дер Ляйен на слова об ударе по военной машине России

Депутат Заварзин: несмотря на санкции, военная машина России работает четко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на санкции Евросоюза, военная машина России продолжает работать четко и эффективно, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен далека от политики и от военных. Он подчеркнул, что, хотя санкции ЕС создают определенные сложности для РФ, они не смогли нарушить функционирование оборонного комплекса страны.

Мне кажется, фон дер Ляйен далека от политики, от военных. Конечно, какие-то сложности от санкций будут, мы не говорим никогда, что они не влияли. Но наша военная машина запущена, все работает четко. На военно-промышленной комиссии президент поставил новые задачи по поводу перевооружения, новейших образцов, финансирования и так далее. Поэтому мы будем выходить как положено из этой ситуации. Мы идем вперед, — высказался Заварзин.

Ранее фон дер Ляйен высказала мнение, что 18-й пакет антироссийских санкций ЕС окажется ударом в «самое сердце военной машины» России. По ее словам, ограничения затронут банковский, энергетический и военно-промышленный секторы страны. Кроме того, она отметила, что Евросоюз собирается утвердить новейший механизм динамического потолка цен на нефть из России.

Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз
Россия
санкции
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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