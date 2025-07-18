В Госдуме ответили фон дер Ляйен на слова об ударе по военной машине России

Несмотря на санкции Евросоюза, военная машина России продолжает работать четко и эффективно, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен далека от политики и от военных. Он подчеркнул, что, хотя санкции ЕС создают определенные сложности для РФ, они не смогли нарушить функционирование оборонного комплекса страны.

Мне кажется, фон дер Ляйен далека от политики, от военных. Конечно, какие-то сложности от санкций будут, мы не говорим никогда, что они не влияли. Но наша военная машина запущена, все работает четко. На военно-промышленной комиссии президент поставил новые задачи по поводу перевооружения, новейших образцов, финансирования и так далее. Поэтому мы будем выходить как положено из этой ситуации. Мы идем вперед, — высказался Заварзин.

Ранее фон дер Ляйен высказала мнение, что 18-й пакет антироссийских санкций ЕС окажется ударом в «самое сердце военной машины» России. По ее словам, ограничения затронут банковский, энергетический и военно-промышленный секторы страны. Кроме того, она отметила, что Евросоюз собирается утвердить новейший механизм динамического потолка цен на нефть из России.