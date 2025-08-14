Песков указал на дефицит политической воли со стороны Евросоюза

Взаимная политическая воля на диалог между Москвой и Брюсселем в настоящее время в дефиците, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, которые приводит РИА Новости, адекватного ответа со стороны европейцев Россия, вероятно, так и не дождется.

Такая взаимная политическая воля нынче в дефиците. Мы видим, что адекватного ответа, например, со стороны европейцев мы так, наверное, и не дождемся, — отметил Песков.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что на предстоящей встрече Путина и президента США Дональда Трампа могут быть приняты важные решения. По его словам, на Аляске должны быть соблюдены основополагающие интересы Европы и Украины в области безопасности.

Ранее Зеленский прибыл в Германию для участия в организованной канцлером ФРГ онлайн-встрече с западными лидерами. Причиной его личного присутствия на мероприятии стало желание избежать новой конфронтации с Трампом перед предстоящими российско-американскими переговорами на Аляске.