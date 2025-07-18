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18 июля 2025 в 17:56

В Японии объяснили, что показывают колебания Трампа в отношении России

Yahoo: колебания Трампа показывают отсутствие рычагов давления на Россию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп изменил свой подход к урегулированию отношений с Россией, перейдя от переговоров к попыткам давления, которые провалились, пишет ученый Седзи Муцудзи на платформе Yahoo News Japan. По мнению эксперта, такие колебания американского лидера показывают отсутствие возможности влиять на президента РФ Владимира Путина.

14 июля Трамп объявил о планах поставить Украине новую партию вооружения, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он также предупредил, что если Путин не продемонстрирует готовности прекратить боевые действия в течение 50 дней, Америка введет пошлины в размере 100% на российские товары. По мнению Муцудзи, несмотря на явное решение главы Белого дома перейти от переговоров к прямому давлению, шансы на быстрое и мирное разрешение конфликта остаются невысокими.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон введет торговые пошлины и вторичные санкции против России. Представитель администрации уточнила, что это произойдет в случае невыполнения ультиматума Трампа.

Писатель Захар Прилепин допускал, что президент США может продлить срок в 50 дней еще на столько же. По его мнению, Трамп не хочет эскалации с Россией.

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