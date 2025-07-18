«Смотрю до первого мата»: Лукинский о современном юморе Лукинский заявил, что выключает телевизор, когда слышит мат в юморе

Юморист Николай Лукинский рассказал NEWS.ru, что в современном юморе для него не приемлем мат. По его словам, он смотрит современные юмористическое шоу, но как только в выступлениях участников проскальзывает нецензурная лексика, сразу выключает телевизор.

Иногда смотрю, до первого мата. Как только проскочило, я сразу выключаю, потому что не могу: заканчивается искусство, начинается похабщина, — сказал артист.

Он отметил, что среди молодых юмористов много талантливых, особенно ему нравится коллектив «Уральские пельмени». По его словам, они шутят качественно и без пошлости. К участникам Comedy Club у юмориста неоднозначное отношение.

Воля сквернословит, к сожалению, мне это совершенно не нравится. Он хороший парень, но каких-то вещей они не понимают. От Мартиросяна ни разу не слышал мата и похабщины. Он замечательный талантливый артист. Гарик Харламов — матерщинник, как и Воля, хотя талантливый парень, выразительный, темпераментный, — сказал Лукинский.

20 июля Лукинский отмечает 65-летний юбилей. Он стал известен после исполнения монолога темнокожего студента из Зимбабве, который говорил «с Новым годом, пошел на фиг». Миниатюру Лукинский исполнял, натянув на голову черный капроновый чулок. Она до сих пор пользуется спросом у зрителей. Лукинский сотрудничает с программами «Аншлаг», «Измайловский парк», «Парад юмора», дает сольные концерты.

Ранее Лукинский рассказал, что в его семье смешное считалось самым интересным и, когда по телевизору шли юмористические передачи, все должны были молчать. Он добавил, что если он не выполнял это правило, отец мог его «перетянуть ремнем».