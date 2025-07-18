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18 июля 2025 в 17:31

Стало известно о блокировке счетов легендарного российского певца

PostNews: налоговая заблокировала счета Юрия Антонова

Юрий Антонов Юрий Антонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал PostNews утверждает, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца и композитора Юрия Антонова. Как пишут авторы, причиной стало непредставление музыкантом налоговой декларации по действующему ИП, связанному с «деятельностью в области исполнительских искусств».

По данным канала, задолженностей и исполнительных производств за 80-летним автором хитов «Море» и «Мечта сбывается» не числится. При этом «Газета.Ru» пишет, что проверила информацию Telegram-канала и не обнаружила подтверждений непредставления Антоновым налоговой декларации.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о госпитализации Юрия Антонова. По данным журналистов, артист в конце июня оказался в столичной больнице из-за сердечного заболевания. Отмечалось, что изначально Антонов обратился к медикам с жалобами на боли в груди.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что советскую и российскую актрису, звезду кинофильма «Москва слезам не верит» Веру Алентову доставили в больницу в Москве. По данным источника, 83-летняя артистка пожаловалась на дискомфорт в области живота.

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