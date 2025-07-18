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18 июля 2025 в 14:23

Раскрыто, что грозит волгоградке за оскорбление ребенка с аутизмом

Юрист Салкин: волгоградка может сесть в тюрьму за оскорбление ребенка с аутизмом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оскорбившей ребенка с расстройством аутистического спектра сотруднице кафе «Жар-пицца» в Волгограде может грозить до пяти лет лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, родители девочки также имеют право взыскать с женщины компенсацию морального вреда.

За подобные действия может наступить ответственность по статье 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина», за которую предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Кроме того, родители ребенка могут потребовать в судебном порядке взыскать компенсацию морального вреда, — сказал Салкин.

Ранее стало известно, что в Волгограде девочку с аутизмом захотели выгнать из кафе «Жар-пицца». Сотрудница пиццерии заявила, что «таким детям не место в общественных местах». По словам матери, она посадила дочь на скамью в пустом кафе и ушла к стойке делать заказ, а уставшая после долгой дороги девочка прилегла отдохнуть.

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