Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 17:47

В ОАЭ заявили о возможном создании военного союза России и Китая

Al Khaleej: Россия и Китай не исключают создание военного союза в будущем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Китай не исключают возможность создания военного союза в будущем, пишет политолог Нассер Зидан в статье для издания Al Khaleej. По его словам, президенту США Дональду Трампу, несмотря на все старания, так и не удалось испортить отношения Москвы и Пекина.

Россия и Китай не хотят возвращаться к политике старых объединений, хотя контекст их отношений указывает на возможность трансформации стратегического сотрудничества в военный союз, если того потребуют обстоятельства. Китай знает, что Вашингтон пытается сдержать его порывы любой ценой, а Россия также знает, что поражение Китая перед лицом американских амбиций поставит ее в уязвимое положение в будущем, — отметил Зидан.

Политолог также добавил, что могущество и влияние России и Китая на международной арене невозможно недооценивать, однако их сила не направлена против других крупных игроков. Обе страны, подчеркнул он, не отказались от дипломатической и торговой составляющей своих международных отношений, несмотря на растущую военную мощь.

Ранее китайский обозреватель Чэнь Кай отмечал, что президент США Дональд Трамп просчитался, так как его 50-дневный антироссийский ультиматум навредил лишь ему самому. Журналист пояснил, что, во-первых, Трамп слишком сильно положился на санкции против России, которая легко может их обойти, будучи членом БРИКС. Во-вторых, хозяин Белого дома переоценил своих собственных союзников — в НАТО началась «собачья грызня». В-третьих, добавил обозреватель, мощь российских войск куда убедительнее слов.

ОАЭ
политологи
Россия
Китай
союзы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил о настрое на дипломатическое разрешение кризиса на Украине
Призвавший WhatsApp готовиться к уходу из России депутат пояснил свои слова
Пентагон всполошился из-за китайских сотрудников Microsoft
На Украине развеяли мифы о мощи ВСУ
Никита Михалков впервые появился на публике после долгого отсутствия
В Смоленске прохожие спасли женщину от напавшего на нее с ножом мужчины
Клара Новикова раскрыла, общается ли она с Региной Дубовицкой
«Куча мусора»: Трамп жестко высказался о WSJ после одной неприятной статьи
Российский турист подвергся атаке португальского кораблика
Редкое заболевание убило мужчину за несколько месяцев до свадьбы
Москвичам пообещали приятные ночи
Сразу двух туристов нашли в лужах крови на популярном курорте
Российская авиабомба разнесла пункт дислокации ВСУ вместе с личным составом
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах с Украиной
Драка Смолова, взятки «Торпедо», нелегальные ставки: главные скандалы РПЛ
Обучение солдат ВСУ в Польше чуть не стоило жизни военному из Канады
«Авось повезет»: в Раде оценили совет Трампа Зеленскому наступать
Главу Евродипломатии разнесли за слова о санкциях против России
Мерц внезапно накинулся на фон дер Ляйен из-за Украины
Эрдоган предложил Путину одну инициативу по Украине
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.