В ОАЭ заявили о возможном создании военного союза России и Китая Al Khaleej: Россия и Китай не исключают создание военного союза в будущем

Россия и Китай не исключают возможность создания военного союза в будущем, пишет политолог Нассер Зидан в статье для издания Al Khaleej. По его словам, президенту США Дональду Трампу, несмотря на все старания, так и не удалось испортить отношения Москвы и Пекина.

Россия и Китай не хотят возвращаться к политике старых объединений, хотя контекст их отношений указывает на возможность трансформации стратегического сотрудничества в военный союз, если того потребуют обстоятельства. Китай знает, что Вашингтон пытается сдержать его порывы любой ценой, а Россия также знает, что поражение Китая перед лицом американских амбиций поставит ее в уязвимое положение в будущем, — отметил Зидан.

Политолог также добавил, что могущество и влияние России и Китая на международной арене невозможно недооценивать, однако их сила не направлена против других крупных игроков. Обе страны, подчеркнул он, не отказались от дипломатической и торговой составляющей своих международных отношений, несмотря на растущую военную мощь.

Ранее китайский обозреватель Чэнь Кай отмечал, что президент США Дональд Трамп просчитался, так как его 50-дневный антироссийский ультиматум навредил лишь ему самому. Журналист пояснил, что, во-первых, Трамп слишком сильно положился на санкции против России, которая легко может их обойти, будучи членом БРИКС. Во-вторых, хозяин Белого дома переоценил своих собственных союзников — в НАТО началась «собачья грызня». В-третьих, добавил обозреватель, мощь российских войск куда убедительнее слов.