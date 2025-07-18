Президент США Дональд Трамп просчитался, так как его 50-дневный ультиматум навредил лишь ему самому, пишет китайский обозреватель Чэнь Кай на платформе Baijiahao. По его словам, глава Белого дома недооценил Россию.

Журналист пояснил, что, во-первых, Трамп слишком сильно положился на санкции против России, которая легко может их обойти, будучи членом БРИКС. Во-вторых, хозяин Белого дома переоценил своих собственных союзников — в НАТО началась «собачья грызня». В-третьих, отмечает обозреватель, мощь российских войск куда убедительнее слов.

Кай добавил, что президент России Владимир Путин может согласиться на мирные переговоры, но только на собственных условиях. Он подчеркнул, что Трамп таким образом навредил лишь себе самому и собственной репутации.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте отмечал, что РФ и ее контрагентам также грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение 50 дней.