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Происшествия

В Турции взорвался автобус тюремными охранниками

09:34, 20 апреля 2022
В Турции взорвался автобус тюремными охранниками Фото: Mert Macit/Xinhua/Global Look Press
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В Турции взорвался автобус, перевозивший тюремных охранников. Один человек погиб и ещё четверо получили ранения. Рассматривается версия теракта, сообщает газета Hurriyyet.

Инцидент произошёл утром 20 апреля в городе Бурса на западе страны. Раненые доставлены в близлежащие больницы, состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Автобус, получивший значительные повреждения, отбуксирован на заправочную станцию. Место происшествия осматривается полицией.

Губернатор провинции Бурса Якуп Джанболат заявил, что, согласно предварительным данным, взорвалась самодельная бомба, которая была заложена под деревом. В момент проезда автобуса с охранниками она была приведена в действие с помощью дистанционного управления.

Мы оцениваем инцидент как теракт, — сказал чиновник.

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