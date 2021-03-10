В Татарстане по делу о растрате задержали замглавы МЧС

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Заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана задержан по подозрению в махинациях при установке систем оповещения. Дело открыли по фактам злоупотребления должностными полномочиями и присвоения или растраты.

Об этом сообщает СУ СКР по Республике Татарстан. «Коммерсант-Казань» уточняет , что подозреваемым стал Олег Степущенко.

В период с 2013 по 2019 годы республиканское МЧС заключило госконтракты с коммерческими организациями ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности» на сумму более 56,7 млн рублей. Работы были произведены с нарушениями, а контракты не исполнены по сговору представителей сторон.

Замглавы МЧС Татарстана задержан. Его ждёт суд, на котором будет определена мера пресечения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвинение по делу о хищении бюджетных денег в отношении экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня утверждено Генпрокуратурой. Бывшему главе Ивановской области вменяют хищение 700 млн рублей. Адвокаты уже получили копии обвинительных заключений. На данный момент неясно, какой именно суд будет рассматривать дело Меня.