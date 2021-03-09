Обвинение по делу в отношении Михаила Меня утверждено Генпрокуратурой

Обвинение по делу о хищении бюджетных денег в отношении экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня утверждено Генпрокуратурой. Бывшему главе Ивановской области вменяют хищение 700 млн рублей.
Адвокаты уже получили копии обвинительных заключений. Материалы прокуроры изучали месяц,
В апреле по делу истекает срок давности. Адвокаты могут подать ходатайство о прекращении расследования. Пока этот вопрос с Менем ещё не обсуждался. Он считает себя невиновным и хочет защищаться в суде.
Хищение, вменяемое бывшему министру, связано с бюджетом Ивановской области и приходится на 2005–2013 годы, когда Михаил Мень был губернатором этого региона. Показания против Меня дал его преемник Павел Коньков. По его версии, в 2011 году Меню разрешили от имени Ивановской области заключить соглашение на предоставление бюджетного кредита.
Мень якобы растратил деньги в пользу ГД «Продо». Интересно, что сам Коньков был задержан по обвинению в краже в 2019 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что аудитор Счётной палаты Михаил Мень, обвиняемый в растрате бюджетных средств, не смог дать показания по существу из-за того, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев.