Обвинение по делу в отношении Михаила Меня утверждено Генпрокуратурой

https://static.news.ru/photo/0becee86-813d-11eb-a34e-96000091f725_660.jpg Михаил Мень Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Обвинение по делу о хищении бюджетных денег в отношении экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня утверждено Генпрокуратурой. Бывшему главе Ивановской области вменяют хищение 700 млн рублей.

Адвокаты уже получили копии обвинительных заключений. Материалы прокуроры изучали месяц, пишет «Коммерсант». На данный момент неясно, какой именно суд будет рассматривать дело Меня. И, скорее всего, фигурантам удастся избежать реальных сроков заключения.

В апреле по делу истекает срок давности. Адвокаты могут подать ходатайство о прекращении расследования. Пока этот вопрос с Менем ещё не обсуждался. Он считает себя невиновным и хочет защищаться в суде.

Хищение, вменяемое бывшему министру, связано с бюджетом Ивановской области и приходится на 2005–2013 годы, когда Михаил Мень был губернатором этого региона. Показания против Меня дал его преемник Павел Коньков. По его версии, в 2011 году Меню разрешили от имени Ивановской области заключить соглашение на предоставление бюджетного кредита.

Мень якобы растратил деньги в пользу ГД «Продо». Интересно, что сам Коньков был задержан по обвинению в краже в 2019 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аудитор Счётной палаты Михаил Мень, обвиняемый в растрате бюджетных средств, не смог дать показания по существу из-за того, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев.