Михаил Мень не смог дать показания по существу из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/ea527c3a-564b-11eb-b26e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аудитор Счётной палаты Михаил Мень, обвиняемый в растрате бюджетных средств, не смог дать показания по существу из-за того, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

Незадолго до избрания меры пресечения Мень заразился коронавирусом. Многие следственные действия были проведены без него. Сейчас следственные действия завершены. Мы с подзащитным начали ознакомление с материалами уголовного дела, — приводит слова Мусаева ТАСС.

19 ноября Басманный суд избрал Меню меру пресечения. Чиновник обвиняется в растрате бюджетных средств в 2011 году, когда он совмещал посты губернатора и председателя правительства Ивановской области. Меню изначально в течение двух месяцев было запрещено покидать дом в посёлке Архангельское, за исключением двухчасовых прогулок на участке, а также общаться с определённым кругом лиц и пользоваться средствами связи и Интернетом. При этом от работы в Счётной палате он не отстранён.

По словам Мусаева, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения. Запрет Меню на совершение определённых действий теперь пролонгирован до 28 февраля.

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