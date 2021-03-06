Взрыв газа почти полностью уничтожил частный дом в Серпухове

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Французский миллиардер и депутат Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолёта в районе коммуны Тук в Нормандии. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

В авиакатастрофе погибли Дассо и пилот воздушного судна. Бизнесмену было 69 лет, соболезнования в связи с его гибелью уже выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Оливье Дассо любил Францию. Крупный предприниматель,...