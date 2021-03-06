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Взрыв газа почти полностью уничтожил частный дом в Серпухове

22:23, 07 марта 2021 14
Фото: 50.mchs.gov.ru

Взрыв газа произошёл в частном доме в деревне Лукьяново Серпуховского района Московской области. Спасатели извлекли из-под завалов девушку, сообщили в экстренных службах.

Из-под завалов живой извлекли девочку 14 лет. Она направлена в больницу, — цитирует ТАСС собеседника.

Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

Спасатели устанавливают, могут ли под завалами оставаться ещё пострадавшие. Ведётся разбор конструкций. Дом площадью 150 квадратных метров почти полностью обрушился из-за взрыва.

Как сообщал NEWS.ru, три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном жилом доме в Ростовской области в конце февраля. Среди раненых — двое мужчин и один подросток. Инцидент произошёл на хуторе Молаканском в Красносулинском районе.

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