Взрыв газа почти полностью уничтожил частный дом в Серпухове

Взрыв газа произошёл в частном доме в деревне Лукьяново Серпуховского района Московской области. Спасатели извлекли из-под завалов девушку, сообщили в экстренных службах.
Из-под завалов живой извлекли девочку 14 лет. Она направлена в больницу, — цитирует ТАСС собеседника.
Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.
Спасатели устанавливают, могут ли под завалами оставаться ещё пострадавшие. Ведётся разбор конструкций. Дом площадью 150 квадратных метров почти полностью обрушился из-за взрыва.
Как сообщал NEWS.ru, три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном жилом доме в Ростовской области в конце февраля. Среди раненых — двое мужчин и один подросток. Инцидент произошёл на хуторе Молаканском в Красносулинском районе.