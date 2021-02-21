Три человека пострадали при взрыве газа в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/ac8f4ecc-74f1-11eb-b864-96000091f725_660.jpg Фото: rostov.sledcom.ru

Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном жилом доме в Ростовской области. Среди раненых — двое мужчин и один подросток.

Инцидент произошёл на хуторе Молаканском в Красносулинском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Все пострадавшие доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Организована доследственная проверка. Работники СК осматривают место происшествия.

Ведомство не уточняет степень разрушений. Однако, по данным местных СМИ, дом частично разрушен. В сохранившейся части здания выбиты стёкла, крыша практически сорвана. Кроме этого, пострадали соседние постройки и по меньшей мере один автомобиль.

Ранее в Казахстане, как писал NEWS.ru, два человека погибли и десять получили ранения в результате взрыва газового баллона в одном из жилых домов.