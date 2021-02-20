В результате взрыва в жилом доме в Казахстане погибли два человека

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В Петропавловске на севере Казахстана в одном из жилых домов прогремел взрыв. В результате взрыва погибли два человека, ещё 10 получили ранения.

Департамент Северо-Казахстанской области по чрезвычайным ситуациям сообщил, что, по предварительной версии, на первом этаже здания, где располагается кафе, взорвался газовый баллон. Спасатели эвакуировали 120 жителей повреждённого пятиэтажного здания, пишет ТАСС.

Отмечается, что в доме начался пожар. Из-за огня и задымления сильно осложнены поиски других пострадавших, которые могли оказаться заблокированными в строении. На месте происшествия работают 60 человек из числа спасателей и пожарных, задействовано 14 единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли при взрыве в столице Сомали. Самодельное взрывное устройство взорвалось рядом с крупнейшим городским КПП в Могадишо. Отмечается, что за взрыв ответственны террористические группировки, целью которых был один из местных чиновников.