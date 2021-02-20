В результате взрыва в жилом доме в Казахстане погибли два человека

В Петропавловске на севере Казахстана в одном из жилых домов прогремел взрыв. В результате взрыва погибли два человека, ещё 10 получили ранения.
Департамент Северо-Казахстанской области по чрезвычайным ситуациям сообщил, что, по предварительной версии, на первом этаже здания, где располагается кафе, взорвался газовый баллон. Спасатели эвакуировали 120 жителей повреждённого пятиэтажного здания,
Отмечается, что в доме начался пожар. Из-за огня и задымления сильно осложнены поиски других пострадавших, которые могли оказаться заблокированными в строении. На месте происшествия работают 60 человек из числа спасателей и пожарных, задействовано 14 единиц техники.
Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли при взрыве в столице Сомали. Самодельное взрывное устройство взорвалось рядом с крупнейшим городским КПП в Могадишо. Отмечается, что за взрыв ответственны террористические группировки, целью которых был один из местных чиновников.