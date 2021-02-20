Взрыв прогремел в столице Сомали

В столице Сомали Могадишо прогремел взрыв. Двое погибли, сообщают местные правоохранительные органы.
Самодельное взрывное устройство взорвалось рядом с крупнейшим городским КПП. Помимо убитых есть раненые, рассказал полицейский Ахмед Дахир. По его словам, мишенью террористов был один из столичных чиновников,
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Ранее NEWS.ru писал, что три гражданина Сирии погибли в результате взрыва на рыночной площади в городе Эль-Бусейра на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.