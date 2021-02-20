Взрыв прогремел в столице Сомали

https://static.news.ru/photo/c2c1280e-743e-11eb-a872-96000091f725_660.jpg Фото: Hassan Bashi/Xinhua/Global Look Press

В столице Сомали Могадишо прогремел взрыв. Двое погибли, сообщают местные правоохранительные органы.

Самодельное взрывное устройство взорвалось рядом с крупнейшим городским КПП. Помимо убитых есть раненые, рассказал полицейский Ахмед Дахир. По его словам, мишенью террористов был один из столичных чиновников, передаёт Anadolu.

В то же время портал Goobjoog News сообщает , что при взрыве погиб чиновник, а также имеются трое пострадавших. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за инцидент.

Ранее NEWS.ru писал, что три гражданина Сирии погибли в результате взрыва на рыночной площади в городе Эль-Бусейра на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.