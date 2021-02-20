Три человека стали жертвами теракта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

https://static.news.ru/photo/e1b38f02-7382-11eb-8041-96000091f725_660.jpg Фото: Nayef Alaboud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Три гражданина Сирии погибли в результате взрыва на рыночной площади в городе Эль-Бусейра на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Жертвами атаки стали, по меньшей мере, три человека, их число ещё может вырасти. Ещё около десяти местных жителей получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на сирийские СМИ. В результате взрыва загорелись несколько прилавков на рынке, которые были быстро потушены.

Отмечается, что за терактом стоит запрещённая в России международная террористическая организация ИГ. Город Эль-Бусейра находится на восточном берегу Евфрата, он находится под контролем курдских формирований.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 13 февраля заминированная машина взорвалась на рынке в деревне Эр-Раи, которая находится к северу от города Алеппо в Сирии. Согласно предварительным данным, жертвами происшествия стали два человека, ещё 13 гражданских лиц получили ранения.