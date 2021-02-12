Два человека погибли при взрыве автомобиля в Сирии

https://static.news.ru/photo/6bf97780-6df7-11eb-9cc7-96000091f725_660.jpg Фото: Nayef Alaboud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заминированная машина взорвалась на рынке в деревне Эр-Раи, которая находится к северу от города Алеппо в Сирии.

Согласно предварительным данным, жертвами происшествия стали два человека, ещё 13 гражданских лиц получили ранения.

Также известно, в результате взрыва был нанесён ущерб зданиям на рынке, передаёт Al Jazeera.

Как писал NEWS.ru, 30 января в сирийском Африне также взорвался заминированный автомобиль. Начинённая взрывчаткой машина была припаркована в промышленной зоне города. В результате происшествия погибли и пострадали люди.

Ранее террористы напали на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама. При нападении шесть человек погибли. Из-за атаки террористов около поселения Вади Узейб трасса Саламия — Ракка на какой-то момент оказалась заблокирована, когда находящиеся там сирийские военные завязали бой с нападавшими.

Сообщения о терактах регулярно поступают с севера провинции Алеппо из района Африн и города Эль-Баб. Эту часть страны, находящуюся на границе с Турцией, контролируют незаконные вооружённые бандформирования, которые часто устраивают теракты в ходе противостояния между собой.