В Перми задержали студента, планировавшего расстрелять преподавателей

Федеральная служба безопасности России задержала студента одного из пермских колледжей, который в переписке с приятелем сообщил, что хочет устроить стрельбу в учебном заведении, передаёт Telegram-канал Baza.

Молодой человек окончил девятый класс весной этого года и поступил в колледж. Всего за два с половиной месяца студент успел озлобиться на преподавателей и задумал план расправы. Он поделился своими планами с другом в переписке и предложил принять участие в расстреле. По словам юноши, он хотел убить всех преподавателей, кроме куратора, потому что «она добрый человек».

Другу его планы не понравились. Он показал переписку своей подруге, а та незамедлительно обратилась в полицию. В колледж тут же пришли сотрудники полиции и ФСБ и задержали планировавшего расстрел. После допроса его отпустили, сейчас молодой человек находится в статусе свидетеля. У него изъяли телефон и изучают переписки.

Ранее сообщалось, что утром 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла стрельба. В результате инцидента пострадали 47 человек, включая самого стрелка Тимура Бекмансурова. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия. Позднее стало известно, что Бекмансуров полностью признал вину. Сейчас состояние его здоровья позволяет проводить с ним следственные действия. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено Бекмансурову, предусматривают меры наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.