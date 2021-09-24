Пермский стрелок пришёл в сознание

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров, который находился в тяжёлом состоянии после ранения при задержании, пришёл в сознание. По словам медиков, его допрос невозможен, так как когнитивные функции всё ещё не восстановились, сообщает ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав.
По данным Telegram-канала Shot, пока юноша
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Тем временем число пострадавших при стрельбе в Перми
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек. Ещё десятки человек пострадали, семеро из них были