Пермский стрелок пришёл в сознание

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров, который находился в тяжёлом состоянии после ранения при задержании, пришёл в сознание. По словам медиков, его допрос невозможен, так как когнитивные функции всё ещё не восстановились, сообщает ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав.

По данным Telegram-канала Shot, пока юноша говорит невнятно. Сразу же после прихода в сознание, несмотря на общее тяжёлое состояние здоровья, Бекмансуров поинтересовался, где его родители.

Как отмечает Mash со ссылкой на свои источники, стрелок утверждает, что у него амнезия и он не помнит произошедшего.

Тем временем число пострадавших при стрельбе в Перми возросло до 47 человек. До этого было известно о 43 пострадавших, однако теперь за медицинской помощью обратились и другие участники произошедшей трагедии.