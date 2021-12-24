Мужчина погиб при пожаре в центре Нижнего Новгорода

В центре Нижнего Новгорода вечером 23 декабря в районе улицы Звездинка загорелось двухэтажное здание. В результате пожара, по предварительным данным, погиб мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сигнал о сильном пламени в двухэтажном доме, находящемся на улице Большая Покровская, поступил в 16:44 по местному времени, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные бригады сразу же выехали к месту возгорания. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, в пожаре погиб мужчина.

Слышны хлопки. Возможно, это лопается шифер, — рассказал очевидец с места события.

В ведомстве сообщили, что очагом возгорания послужила квартира на первом этаже. Из здания были эвакуированы по меньшей мере четыре человека. Также в результате ЧП пострадала женщина, её экстренно госпитализировали в больницу № 33.

В данный момент причины пожара устанавливаются.

Ранее в Новой Москве при тушении пожара спасатели обнаружили в сгоревшем дачном доме останки 63-летнего мужчины, которого, по предварительным данным, неизвестные сначала избили, а потом силой затолкали в дом, после чего подожгли строение. Мотивом к такому поступку сестра пострадавшего назвала деньги.