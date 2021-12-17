В Новой Москве мужчину избили и сожгли из-за жилплощади

Неизвестные избили, а после пытались сжечь 63-летнего мужчину в ТиНАО в Новой Москве. Его тело было найдено при разборе горевшего дачного дома в НТ «Газовик», сообщает РЕН ТВ.

По словам сестры погибшего, мужчина постоянно жил в Москве, а на дачу уезжал на выходные. По предварительным данным, владельца дачного дома сначала избили на улице, а после заволокли в коттедж, подожгли строение. Останки хозяина были найдены во время тушения пожара. Сестра погибшего уверена, что мотивом преступления стали деньги.

Несколько месяцев назад у погибшего умерла жена. Дом был оформлен на тёщу. Не исключено, что именно квадратные метры стали мотивом для убийства.

Ранее в Ермолино Калужской области 16-летний подросток получил ножевое ранение в сердце в драке с мигрантами, когда попытался вступиться за избиваемого мужчину. Об этом рассказала родственница пострадавшего, добавив, что жители посёлка хотят организовать народный сход из-за частых конфликтов с приезжими.