В Новой Москве мужчину избили и сожгли из-за жилплощади

Неизвестные избили, а после пытались сжечь 63-летнего мужчину в ТиНАО в Новой Москве. Его тело было найдено при разборе горевшего дачного дома в НТ «Газовик», сообщает РЕН ТВ.
По словам сестры погибшего, мужчина постоянно
Несколько месяцев назад у погибшего умерла жена. Дом был оформлен на тёщу. Не исключено, что именно квадратные метры стали мотивом для убийства.
Ранее в Ермолино Калужской области 16-летний подросток получил ножевое ранение в сердце в драке с мигрантами, когда попытался вступиться за избиваемого мужчину. Об этом рассказала родственница пострадавшего, добавив, что жители посёлка хотят организовать народный сход из-за частых конфликтов с приезжими.