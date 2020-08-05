В Москве силовики задержали проректора МГУ Гришина

https://static.news.ru/photo/6479366a-d71d-11ea-91cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали вечером 4 августа проректора МГУ Алексея Гришина. Мужчину подозревают в выводе через офшоры одного миллиарда рублей.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, силовики провели обыски в квартире Гришина на Ломоносовском проспекте в Москве, а также в особняке в Подмосковье.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство». Гришин является одним из руководителей фирмы «Инвест-Альянс», а также подконтрольной организации «СДС-Строительство». В Мордовии расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве этой компании. По версии следствия, мужчина причастен к банкротству. Проректору МГУ грозит до шести лет лишения свободы.

Подозреваемый доставлен в Саранск, с ним работают следователи. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, — рассказали в СК журналистам ТАСС.

Уроженец Мордовии Гришин с 2012 года занимал должность министра строительства Самарской области. В декабре 2016 года он подал в отставку после обысков в самарском Минстрое. С осени 2019 года мужчина занимал пост проректора МГУ по общим вопросам.

NEWS.ru писал, что в квартире бывшего главы девелоперской компании «Интеко» Олега Солощанского прошли обыски.