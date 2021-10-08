В Москве подросток на мопеде скончался после удара головой о шлагбаум
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
11:20, 09 октября 2021
Фото: moscowproc/t.me
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В Москве 16-летний подросток за рулём мопеда умер после удара головой о шлагбаум. Инцидент произошёл на улице Беломорской. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.
Сегодня ночью на улице Беломорская 16-летний юноша, управляя мопедом, ударился во время движения головой о шлагбаум. Несмотря на усилия врачей, несовершеннолетний скончался, — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что юноша едет на большой скорости. Не исключено, что он не успел вовремя затормозить.
По данному факту проводится проверка исполнения требований федерального законодательства в отношении несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В частности, правоохранителям предстоит выяснить, каким образом юноша оказался за рулём транспортного средства и имел ли право управлять им.
Ранее сообщалось, что столица шведской провинции Сконе город Мальмё является европейским лидером по количеству несчастных случаев с участием электроскутеров и электросамокатов. При составлении рейтинга учитывалось соотношение населения и числа аварий.