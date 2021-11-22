В Москве арестовали бывшего замначальника департамента Росгвардии

Бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента росгвардии полковник Николай Копылов арестован в связи с обвинением во взяточничестве. Такое решение вынес Московский 235-й гарнизонный военный суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Николая Копытова меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе суда.

Там также сообщили, что Копытов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает издание «Коммерсант», предполагается, что Копытов получил взятки на общую сумму порядка 10 млн рублей. По версии следствия, данные средства ему вручили представители фирмы, поставлявшей форму для росгвардейцев, за заключение дополнительных контрактов почти на 2 млрд рублей.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя начальника Главного управления МЧС по Москве полковника Андрея Мищенко и начальника отдела антикризисного управления полковника Виктора Самарина при получении взяток. Их уголовные дела не связаны между собой, офицеры были задержаны в рамках разных спецопераций.