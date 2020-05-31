В Мордовии двоих полицейских арестовали по делу о превышении полномочий

https://static.news.ru/photo/d982aaa4-a329-11ea-b648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое сотрудников полиции в Мордовии подозреваются в превышении должностных полномочий в деле о наркотиках, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, стражи порядка спровоцировали мужчину купить наркотики. Он был осуждён на длительный тюремный срок. Полицейские сделали это, чтобы повысить показатели раскрываемости.

Также сотрудники пообещали родственникам, что мужчина не будет заключён под стражу, а ему назначат наказание, не связанное с лишением свободы. За это полицейским было передано 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

NEWS.ru писал, что признавший вину по делу Голунова полицейский Денис Коновалов дал показания на коллегу.