В мэрии Москвы рассказали о последствиях непогоды в городе

https://static.news.ru/photo/449c178a-a32a-11ea-bed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за ухудшения погоды в столичном регионе в Москве оказались повалены 96 деревьев, 20 автомобилей получили повреждения.

Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Он уточнил, что пострадавших при этом нет, передаёт РИА Новости.

По данным на 12:00 по Москве, в городе повалены 96 деревьев, получили повреждения 20 автомобилей, пострадавших нет. За прошедшие сутки в городе было зафиксировано 18 локальных подтоплений, они были оперативно ликвидированы, — сообщил заммэра.

Он также рассказал, что в Москве на данный момент задействовано 470 бригад аварийных служб ГБУ «Автомобильные дороги», Мосводоканала и Мосводостока.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Главное управление МЧС по Москве сообщило, что в столице 31 мая пройдут сильные дожди с грозой, а также усилится ветер. Специалисты посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим во время вождения. На момент грозы нельзя находиться у воды, рядом с деревьями, а также с рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями.