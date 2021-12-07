В Крыму покончил с собой глава регионального подразделения «Аэрофлота»

В Симферополе скончался глава крымского подразделения «Аэрофлота» Роберт Валеев. Как сообщил источник издания «Крыминформ», мужчина покончил с собой в офисе компании.

Покончил с собой в офисе компании в Симферополе, — сказал собеседник.

Отмечается, что это произошло ещё в воскресенье, 5 декабря, но стало известно только сейчас.

По данным Telegram-канала Mash, Валеев должен был лететь в командировку в Москву на встречу с начальством. При этом за четыре дня до смерти он приказал отключить все видеокамеры в офисе, расположенном рядом со старым аэропортом. Как пишет издание, в день смерти Валеев заперся в кабинете, попросив разбудить его через час, но оттуда так больше и не вышел.

Мужчина оставил записку, в которой обвинил двух человек в намерении разделить бюджет «Аэрофлота». Дело о происшествии было зарегистрировано в Железнодорожном РОВД Симферополя, следствие ведёт ГУ СК.

Ранее покончил с собой бывший первый замначальника штаба ВДВ генерал-майор Анатолий Белянин. Тело генерала было обнаружено в его квартире в подмосковной Ивантеевке. Свести счёты с жизнью он мог из-за проблем со здоровьем. В последнее время Белянин страдал воспалением поджелудочной железы.