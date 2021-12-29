В Краснодаре арестовали рабочего, напавшего на пенсионерку

В Краснодаре арестовали рабочего, избившего 28 декабря пенсионерку, сообщили в местном УМВД. Когда мужчина пилил деревья на территории одного из жилых домов, пожилая женщина попросила его убрать за собой мусор. Она также поинтересовалась, есть ли у него разрешение на вырубку. После этого между ними начался конфликт — мужчина стал бить пенсионерку и повалил её на землю.

Задержан 39-летний местный житель, совершивший на улице Трудовой Славы грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением насилия к 79-летней пенсионерке, — сообщили в ведомстве.

В отношении напавшего возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство». Помимо пенсионерки травмы получил один из прохожих, который заступился за женщину. У него диагностирован перелом лучевой кости.

Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за угрозу убийством и нанесение тяжких телесных повреждений. Как уточнили в ведомстве, у напавшего имелось разрешение на проведение работ по спиливанию деревьев, выданное органом местного самоуправления.

Ранее в Москве был избит олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв. Инцидент произошёл в центре столицы, где спортсмен отдыхал в компании своей девушки, кёрлингистки Анны Сидоровой. В результате потасовки атлет получил травмы головы и был доставлен в Боткинскую больницу. Трое нападавших были задержаны.