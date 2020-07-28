В Ижевске аттракцион на 20 минут застрял на высоте многоэтажного дома

https://static.news.ru/photo/1b76bba6-d0db-11ea-9342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мария Алексеенко/vk.com

Прокуратура проверит сообщения о сбое в работе аттракциона «Тополь», произошедшем в Летнем саду им. Горького в Ижевске 27 июля. Находившиеся на карусели люди висели на высоте многоэтажки около 20 минут.

Действительно, в понедельник аттракцион остановился на 22 минуты, и в самом деле этот случай был не первым, и подобные остановки абсолютно безопасны для всех, кто в этот момент находится на аттракционе. Так работает автоматическая система защиты от бокового ветра. Можно сказать, что это слишком безопасный аттракцион, который даёт знать о малейших погодных изменениях, — рассказали РИА Новости в администрации парка.

Там отметили, что решили немного скорректировать автоматические настройки программы «Тополя», чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Аттракцион был установлен в парке конце прошлого сезона. Только в июле на нём покатались 10 тысяч посетителей.

Похожий случай произошёл 19 июля в Нальчике. Там во время катания на аттракционе группа детей из-за поломки карусели провисела вниз головой восемь минут. По словам одной из посетительниц, во время инцидента дети просили спустить их, но специалисты ничего не могли сделать. После запуска карусели всех вернули на землю. Травм никто не получил.

Администрация парка заявила, что остановка произошла из-за сбоя в подаче электроэнергии, а через пять минут все катающиеся успешно покинули аттракцион, писал NEWS.ru.