Дети провисели на карусели вниз головой 8 минут в парке Нальчика

https://static.news.ru/photo/1b153716-c9cc-11ea-936e-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: park.nalchik/instagram.com

В парке Нальчика Кабардино-Балкарии 19 июля во время катания на аттракционе группа детей из-за поломки карусели провисела вниз головой восемь минут.

По какой-то причине во время катания механизм остановился. Что произошло в момент развлечения детей, пока остаётся неизвестным.

По словам одной из посетительниц, во время инцидента дети просили спустить их, но специалисты ничего не могли сделать на протяжении восьми минут. После запуска карусели всех вернули на землю. Травм никто не получил. Руководство парка причин произошедшего не объяснило, передаёт «Регион online».

Ранее в Санкт-Петербурге трёхлетняя девочка умерла во время прогулки в детском саду. Малышка потеряла сознание после того, как её голова застряла между прутьями на детской горке. Воспитанница детсада потеряла сознание от асфиксии, потому что её ноги долго находились без опоры. Сразу после происшествия воспитательница подхватила девочку на руки и отнесла в здание детсада. Ребёнка пытались реанимировать в медицинском кабинете, однако усилия медиков оказались тщетны, писал NEWS.ru.