В Нальчике установили причину остановки карусели с детьми

https://static.news.ru/photo/6ef96842-c9d7-11ea-81c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: park.nalchik/instagram.com

Карусель в парке аттракционов Нальчика остановилась из-за сбоя в подаче электричества, следует из сообщения парка.

Аттракцион полностью исправен и прошёл все проверки на безопасность, — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

park.nalchik/instagram.com

Как уточняет администрация парка, аттракцион остановился для перевода на ручной режим, «буквально через 5 минут» пассажиры его покинули.

Ранее NEWS.ru писал, что 19 июля во время катания на аттракционе группа детей из-за поломки карусели провисела вниз головой восемь минут.

По словам одной из посетительниц, во время инцидента дети просили спустить их, но специалисты ничего не могли сделать. После запуска карусели всех вернули на землю. Травм никто не получил.