В Екатеринбурге проводят проверку после избиения пресс-секретаря гордумы

Пресс-секретаря гордумы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина избили около дома. Полиция проводит проверку.
Инцидент произошёл, когда Егоркин выходил из здания. Неизвестные в масках подкараулили его и нанесли травмы.
Полицейские проводят подворно-поквартирный обход с целью установления возможных очевидцев произошедшего. По итогам разбирательств сотрудниками ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение, — заявили в пресс-службе УМВД по городу.
Пресс-секретаря гордумы направили на медицинское обследование, чтобы установить тяжесть причинённого вреда здоровью.
NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге подростки жестко избили ребёнка палками. Инцидент произошёл в посёлке Парголово. Мальчик зашёл на детскую площадку, рядом с которой гуляли подростки. Они сказали ему, что находиться там нельзя, поскольку это «их территория», а когда ребёнок проигнорировал их слова, то избили его.
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