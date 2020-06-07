В Екатеринбурге проводят проверку после избиения пресс-секретаря гордумы

https://static.news.ru/photo/26a1a642-a978-11ea-8b2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретаря гордумы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина избили около дома. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошёл, когда Егоркин выходил из здания. Неизвестные в масках подкараулили его и нанесли травмы.

Полицейские проводят подворно-поквартирный обход с целью установления возможных очевидцев произошедшего. По итогам разбирательств сотрудниками ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение, — заявили в пресс-службе УМВД по городу.

Пресс-секретаря гордумы направили на медицинское обследование, чтобы установить тяжесть причинённого вреда здоровью.

NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге подростки жестко избили ребёнка палками. Инцидент произошёл в посёлке Парголово. Мальчик зашёл на детскую площадку, рядом с которой гуляли подростки. Они сказали ему, что находиться там нельзя, поскольку это «их территория», а когда ребёнок проигнорировал их слова, то избили его.