Подростки в Петербурге жестоко избили ребёнка палками

https://static.news.ru/photo/a0321e22-a957-11ea-aabb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

В посёлке Парголово на территории Санкт-Петербурга группа подростков до полусмерти избила палками ребёнка. О произошедшем в социальной сети 8 июня рассказала тётя пострадавшего мальчика.

По словам женщины, ребёнок зашёл на детскую площадку, рядом с которой гуляли подростки. Они сказали мальчику, что ему идти на площадку нельзя и что это «их территория». Он не придал этим словам значения и пошёл кататься.

После этого подростки подбежали к ребёнку и стали избивать его палками. Рот мальчика малолетние агрессоры закрывали руками, чтобы в округе не было слышно криков. Закончив избиение, хулиганы убежали. Пострадавший из последних сил смог самостоятельно добраться до дома.

Он получил множество тяжёлых ударов по голове, рваную рану в области подмышечной зоны и перелом левой руки. Уже из дома его забрала скорая помощь. Мальчика в срочном порядке прооперировали. Он ещё не пришёл в себя. Состояние стабильно тяжёлое, — рассказала тётя ребёнка в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее передавал NEWS.ru, ветеран первой чеченской кампании Константин Красиков при загадочных обстоятельствах умер в тульской больнице. Родные мужчины считают, что его избили. Согласно предварительным данным, он поступил в больницу с жалобами на сердце, а скончался от черепно-мозговой травмы.