СМИ: ветерана чеченской войны до смерти избили в тульской больнице

https://static.news.ru/photo/8c24556a-a7f1-11ea-a4cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ветеран первой чеченской кампании Константин Красиков при загадочных обстоятельствах умер в тульской больнице. Родные мужчины считают, что его избили. Согласно предварительным данным, он поступил в больницу с жалобами на сердце, а скончался от черепно-мозговой травмы.

Мужчину привезли в медучреждение 30 мая. Мать погибшего, который год назад перенёс операцию на сердце, сообщила, что дома у него упало давление и поднялась температура. Заподозрив, что у сына COVID-19, взволнованная мать сама отвезла его в больницу. Там ему сделали КТ и перевели в реанимацию. Спустя несколько часов матери сообщили, что сына переводят в инфекционную больницу для больных COVID-19.

Костя сидел в полуобморочном состоянии, избитый, всё тело было в ссадинах и царапинах, на правой стороне лица была огромная черная гематома, от которой заплыл весь глаз, голова распухла, на плече правой руки также была огромная гематома, — рассказала женщина изданию «Подъём».

На вопросы матери врачи пояснили, что им пришлось «успокаивать» буйного пациента, поскольку он вёл себя агрессивно. Сама женщина утверждает, что для Константина это несвойственно.

Он еле шевелился, когда пришёл в больницу. Могу предположить: вдруг вырвало его, или дёргался, или обмочился. Там за такое сильно бьют, — добавила она.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники скорой помощи отказались приезжать на вызов к жительнице Санкт-Петербурга, сославшись на перегруженность больниц.

Она почувствовала недомогание 15 апреля и сначала собиралась отлежаться дома. На следующий день самочувствие ухудшилось, и больная решила вызвать скорую помощь. Однако по телефону ей сказали, что принимают только пациентов с коронавирусом. В результате женщина умерла в своей квартире.