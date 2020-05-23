Жительница Петербурга умерла после отказа в скорой

https://static.news.ru/photo/4db6226c-9cee-11ea-963d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники скорой помощи отказались приезжать на вызов к жительнице Санкт-Петербурга, сославшись на перегруженность больниц. В результате женщина умерла в своей квартире.

Она почувствовала недомогание 15 апреля и сначала собиралась отлежаться дома. На следующий день самочувствие ухудшилось, и больная решила вызвать скорую помощь. Однако по телефону ей сказали, что принимают только пациентов с коронавирусом, передаёт «Фонтанка».

Затем она ещё раз позвонила в скорую, но там сказали, что мест в больницах нет и врачи могут только уколоть диуретик, а это можно сделать и самостоятельно. 17 апреля женщина перестала отвечать на звонки родителей.

На следующий день её квартиру вскрыли и нашли тело девушки. По данным экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность и нефрит.

В скорой зафиксировано четыре вызова в квартиру погибшей. В настоящий момент в больнице, куда переключали звонки, работает врачебная комиссия. Родственники планируют обратиться в Следственный комитет в связи с неоказанием медицинской помощи.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге около трети работников Центральной подстанции городской станции скорой медицинской помощи находятся на больничном. Заболевших работников планируется заменить студентами медицинских колледжей.