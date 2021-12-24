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В Екатеринбурге ищут застрелившего посетителя кафе убийцу в капюшоне

Мужчина в капюшоне и маске застрелил посетителя кафе в Екатеринбурге
22:16, 24 декабря 2021
В Екатеринбурге ищут застрелившего посетителя кафе убийцу в капюшоне Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, застрелившего посетителя кафе. Инцидент произошёл возле остановки «Билимбаевская». Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По имеющимся данным, мужчина пил чай в заведении быстрого питания. В это время в зал вошёл неизвестный в синей куртке и с капюшоном на голове. На лице у него была надета маска. Он выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Ранение оказалось смертельным, мужчина погиб.

На месте происшествия работает полиция. Личность преступника установлена. По некоторой информации, это мужчина 1965 года рождения. Отрабатываются различные версии случившегося.

По данным регионального СК, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что в стрелковом центре в Томске обнаружено двое погибших с огнестрельными ранениями. По имеющимся данным, посетитель во время стрельбы по мишеням неожиданно направил оружие в сторону инструктора и выстрелил, он от ран скончался на месте. После стрелявший покончил с собой.

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