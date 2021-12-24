В Томске посетитель стрелкового клуба убил инструктора

В стрелковом центре в Томске обнаружено двое погибших с огнестрельными ранениями, пишет ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе следственного управления по региону. По имеющимся данным, посетитель во время стрельбы по мишеням неожиданно направил оружие в сторону инструктора и выстрелил, он от ран скончался на месте. После стрелявший покончил с собой.

В одном из тиров Советского района города Томска обнаружены тела двух людей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство. — NEWS.ru). На месте работают следователи и руководитель следственной группы по Советскому району, — сказала собеседница агентства.

Инцидент произошёл в стрелковом клубе «Полигон», который находится на проспекте Фрунзе. По известной информации, напавшему посетителю было 26 лет. На данный момент на месте происшествия работают врачи и следователи.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области вооружённый мужчина в возрасте 49 лет проник на территорию частного домовладения в городе Кувандык и напал на семью своей бывшей супруги, он привёл в действие самодельное взрывное устройство. Нападение произошло 24 декабря в 08:30 по местному времени. В результате несколько членов семьи были ранены.