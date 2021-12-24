В Оренбургской области мужчина попытался взорвать семью бывшей жены

В Оренбургской области вооружённый мужчина в возрасте 49 лет проник рано утром на территорию частного домовладения в городе Кувандык и напал на семью своей бывшей супруги. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

Нападение произошло 24 декабря в 08:30 утра по местному времени. В результате несколько членов семьи были ранены. Таким образом, 64-летняя женщина получила огнестрельные и осколочные ранения, в то время как 13-летний ребёнок получил осколочное ранение и перелом руки. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

По данным СК , мужчина был вооружён самодельным взрывным устройством и также при себе имел огнестрельное оружие.

После нападения на семью подозреваемый скрылся с места преступления, но позже был задержан. В отношении него было возбуждено дело о покушении на убийство двух лиц, в том числе несовершеннолетнего, совершённое общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее житель Иркутска взорвал лифт многоэтажного дома, в котором в тот момент находился его сосед, с которым у подозреваемого была вражда. Мужчина собрал самодельное взрывное устройство и подложил в кабину лифта. Когда сосед вошёл в кабину лифту, 50-летний подозреваемый Александр Черников привёл устройство в действие. Кабина от взрыва рухнула вниз, мужчина получил контузию, а также множественные ранения рук и ног. Мотив данного поступка — личная неприязнь.