В Иркутске задержан мужчина, взорвавший лифт с соседом

Полиция Иркутска задержала мужчину, устроившего взрыв в лифте многоэтажного дома на улице Конева. В результате происшествия пострадал 30-летний житель дома Виктор Молчанов. Он получил контузию, а также множественные травмы рук и ног, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошёл днём 30 декабря. На допросе задержанный 50-летний Александр Черников рассказал, что хотел подорвать соседа из мести. По его словам, он собрал самодельное взрывное устройство, поместил его в кабину лифта, затем дождался, когда Молчанов зайдёт в него, и привёл устройство в действие. После взрыва кабина лифта рухнула вниз.

О причинах вражды не сообщается. По некоторым данным, Черникову не понравилось, что сосед делал ремонт.

Во время обыска в квартире у Черникова правоохранители обнаружили различные химические вещества. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом».

Ранее мужчина погиб при взрыве гранаты в квартире жилого дома в микрорайоне Московский города Брянска. Происшествие случилось в ночь на 24 октября. В момент взрыва компания молодых людей распивала в квартире спиртное. В результате детонации взрывного устройства 29-летний мужчина получил множественные осколочные ранения и погиб на месте.