В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,3

На армяно-азербайджанской границе недалеко от города Капан Сюникской области на юге Армении произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщили в пресс-службе МЧС страны. В эпицентре сила толчков достигала 5–6, информации о разрушениях нет.

16 января в 07:25 (06:25 мск) служба сейсмической защиты МЧС Армении зафиксировала землетрясение магнитудой 4,3 близ армяно-азербайджанской приграничной зоны, в 12 километрах юго-восточнее города Капан (300 километров южнее Еревана. — NEWS.ru.). Географические координаты — 39,14 градуса северной широты и 46,52 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, — сказано в сообщении на сайте МЧС.

Как заявили в ведомстве, сила толчков в эпицентре равнялась 5–6. Землетрясение ощущалось в городе Капан и окружающих его сёлах силой в 4–5, в городах Вайк и Ехегнадзор Вайоцдзорской области, в Степанакерте она равнялась 3–4.

Ранее сообщалось, что в этом же районе Армении вечером 9 января также произошло землетрясение. Его магнитуда тогда составила 2,6. Эпицентр располагался в девяти километрах от города Капан на глубине в десять километров. В Капане землетрясение ощущалось силой в 3, в Каджаране и Мегри — 2–3.