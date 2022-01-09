Землетрясение произошло на юге Армении

Землетрясение произошло вечером 9 января на юге Армении. Его магнитуда составила 2,6. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Землетрясение было зафиксировано в 9 километрах от города Капан Сюникской области, расположенном в 300 километрах на юг от Еревана, близ армяно-азербайджанской приграничной зоны.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, —
говоритсяв сообщении МЧС.
По имеющимся данным, сила толчков в эпицентре составила около 3–4 баллов. В Капане землетрясение ощущалось силой в 3 балла, в Каджаране и Мегри — 2–3 балла.
О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Ранее сообщалось, что близ островов Огасавара в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.