Землетрясение произошло на юге Армении

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Землетрясение произошло вечером 9 января на юге Армении. Его магнитуда составила 2,6. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Землетрясение было зафиксировано в 9 километрах от города Капан Сюникской области, расположенном в 300 километрах на юг от Еревана, близ армяно-азербайджанской приграничной зоны.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, — говорится в сообщении МЧС.

По имеющимся данным, сила толчков в эпицентре составила около 3–4 баллов. В Капане землетрясение ощущалось силой в 3 балла, в Каджаране и Мегри — 2–3 балла.

О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Ранее сообщалось, что близ островов Огасавара в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.